Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравленияРИА Новости 16:48
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП". По его словам, если поставленный Алибасову диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро.
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«Никакого отравления не было»: врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова
Комсомольская правда12:47
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В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
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Международная группа ученых доказала, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге
Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию.
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Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
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В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
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Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
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Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой
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Курс доллара снизился до 62,98 рубля
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Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
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