Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравленияРИА Новости 16:48

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП". По его словам, если поставленный Алибасову диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро.
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В истории Бари Алибасова нашлись нестыковки

Lenta.ru17:13

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Известия17:26

Причины совсем иные: Медики нашли очевидные нестыковки в истории «отравившегося» Алибасова

Царьград18:17

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Газета.Ru17:14

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

RT на русском18:38

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

РИА Новости16:48

«Никакого отравления не было»: врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова

Комсомольская правда12:47
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Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Авто

Названы цены на обновленный Cadillac CT6

Обновленный седан Cadillac CT6 предложат в России в двух комплектациях (Sport и Platinum) по цене от 4 850 000 и 5 690 000 рублей соответственно.
Обновлено в 01:09
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 18:06
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Экономика

Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму

В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес

Татьяна Навка: «Саша Плющенко – безумный трудоголик»

Фигуристка назвала Сашу настоящим трудоголиком, защитив его от нападок других пользователей Сети.
Обновлено в 16:00
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Наука

Международная группа ученых доказала, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге

Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию.
Обновлено 21 июня в 20:15
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Футбол

Джеррард не собирается менять Лэмпарда в «Дерби»

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что не собирается покидать клуб в нынешнее межсезонье.
Обновлено в 13:19
Футбол

Фарфан может пропустить несколько месяцев

По данным источника, футболист повредил колено перед стартом Кубка Америки-2019, но он решил играть за сборную Перу несмотря ни на что.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Интер» и «Милан» подтвердили снос легендарного стадиона «Сан-Сиро»

Обновлено в 10:20
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб

Обновлено в 18:29
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Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Минобороны по итогам испытаний решило принять на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс "Сосна", сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
Обновлено в 00:54
Общество

Россияне не хотят четырехдневную рабочую неделю

За переход к четырехдневной рабочей недели высказались 29% опрошенных. Безразличной к такой перспективе относится 17% участников опроса.
Обновлено в 11:27
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Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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