Общество
Голубику и бруснику назвали самыми полезными ягодамиParkSeason.ru 05:00
Специалисты назвали самые полезные ягоды для ежедневного употребления в пищу: медики отмечают, что голубика и брусника являются наиболее безопасными для организма человека. Эти ягоды выращиваются без применения вредных веществ и сохраняют свои полезные свойства.
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с чего всё началось
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:25
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