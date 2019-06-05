Голубику и бруснику назвали самыми полезными ягодамиParkSeason.ru 05:00

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Специалисты назвали самые полезные ягоды для ежедневного употребления в пищу: медики отмечают, что голубика и брусника являются наиболее безопасными для организма человека. Эти ягоды выращиваются без применения вредных веществ и сохраняют свои полезные свойства.

Футбол Евгений Чернов: «Настроение в команде прекрасное. Готовимся в хорошем режиме к играм» Готовимся в хорошем режиме к играм, никакой расслабленности у нас нет, мы полностью сконцентрированы на матчах против Сан-Марино и Кипра и будем добиваться результата.

Футбол Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем» Как сообщает ESPN, голландский футболист доволен своим положением на «Энфилде» и хочет продлить контракт.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Игры Ubisoft запустила крупную распродажу в честь приближающейся E3 Ubisoft решила устроить распродажу в собственном магазине в честь приближающейся выставки E3 2019.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Политика Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.

Политика Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий Специалисты исследовательской социологической группы «Рейтинг» опубликовали новые данные опроса избирателей, согласно которому за 2 месяца до выборов в Верховную Раду за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% респондентов.

Общество Под Читой у школьниц на ЕГЭ искали шпаргалки под юбками Родители выпускников в поселке Могойтуй пожаловались на экзаменаторов, которые перед началом проведения ЕГЭ искали у школьниц шпаргалки под юбками.

Политика Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Армия и оружие Мальтийские военные спасли более 270 мигрантов в Средиземном море Военнослужащие Мальты во время трех спасательных операций в Средиземном море спасли 271 мигранта. Об этом 5 июня пишет газета Malta Today.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Общество В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых тружениц секс-индустрии клиентов будут обслуживать куклы.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Шоу-бизнес Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.

Космос Проблемы возникли у двигателя спутника «Ямал-601» Изготовленный во Франции по заказу компании «Газпром космические системы» двигатель самого мощного отечественного гражданского телекоммуникационного спутника «Ямал-601» требует дополнительных проверок.