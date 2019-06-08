Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари АлибасоваУралинформбюро вчера в 10:18

Как заявили в лечебном учреждении, Бари Алибасов продолжает находится в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости. Кроме того, как рассказал сын продюсера, пострадавший пока не вышел из состояния медикаментозного сна.
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Врачи всё ещё борются за жизнь Бари Алибасова

АБН08 июня в 06:51

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Телепрограммавчера в 05:21

Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

РИА Новостивчера в 03:08

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья своего отца

Вокруг ТВ08 июня в 10:35

Медики рассказали о реальном состоянии Бари Алибасова

7Дней.рувчера в 08:00

Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова

Пятый канал08 июня в 05:09

«Состояние тяжелое, ждём, когда проснётся»: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца

Комсомольская правда07 июня в 13:35
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Путешествия

Путешественники назвали худшие места в поездах

Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия

В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды

В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о задержании Голунова

Телеканал «Россия 24» показал в прямом эфире сюжет о задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено вчера в 07:04
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Футбол

Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино (9:0). «Спасибо за поддержку!» — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».
Обновлено вчера в 09:16
Музыка

Филипп Киркоров представил в Болгарии новое шоу «Цвет настроения»

Обновлено вчера в 01:20
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Общество

Больше половины калужских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

Сегодня выпускники этого года сдают Единый госэкзамен по обществознание.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Кино

В США вручат престижную театральную премию «Тони»

В США стартует церемония вручения главной театральной премии «Тони». Ведущим церемонии стал британский комик Джеймс Корден.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

ФАС проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы «Каста»

Московское УФАС России проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста", говорится на сайте ведомства.
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Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
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Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
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Политика

МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств

Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.
Обновлено в 00:37
Происшествия

СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
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Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

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Армия и оружие

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск, заявило 9 июня Минобороны Азербайджана, обвинив Армению в провокации.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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