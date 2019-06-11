Врачи оценили состояние Бари АлибасоваLenta.ru 05:48

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.

с чего всё началось

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое. Об этом в среду, 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу НИИ имени Склифосовского. Ранее сын продюсера опроверг данные об ухудшении его состояния.

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