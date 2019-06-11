Происшествия
Врачи оценили состояние АлибасоваРИА Новости 03:46
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски. Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб.
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с чего всё началось
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.РИА Новости03:46
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Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
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Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
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Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Американский журнал National Interest восхитился новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15 и назвал его "квантовым скачком".
Обновлено в 08:36
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
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Юрий Соломин: Мы с женой Ольгой прожили вместе 62 года
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В России меняются правила выезда детей за границу
Правила выезда детей из России за границу изменятся с 12 июня.
Обновлено вчера в 00:34
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
США увеличивают военное развертывание на морской базе Рота в Испании
Испанское правительство одобрило увеличение военного развертывания США на базе «Рота» в провинции Кадис без реформирования двустороннего оборонного соглашения, как это делалось ранее.
Обновлено в 05:35
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая
Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Наука
Как пол влияет на связь веса и детской депрессии, установили врачи
Врачи установили, как пол влияет на связь веса и возникновения депрессии у детей.
Обновлено в 03:52
Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
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Политика
Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики
Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG 2 получит дисплей с частотой 120 Гц
Недавно Asus раскрыл информацию про дисплей своего нового игрового смартфона.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
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Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Общество
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Петербурге в тире спортивный пистолет выстрелил посетителю в голову
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурге в одном из тиров произошел несчастный случай: спортивный пистолет выстрелил в голову посетителю 20-летнему тира.
Обновлено в 08:31
Политика
Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41