Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceAppРоссийская газета 12:00
По мнению Валерия Новоселова, программа дает максимум 30 процентов совпадения. С ним согласна врач-гериатр Ольга Ткачева, мнение которой приводит РИА Новости. По ее словам точно определить, как будет человек выглядеть через 30 лет сложно, потому что скорость старения очень вариационная.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Специалист уверен, что старение человека нельзя подогнать под шаблон. Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-гериатр Валерий Новоселов.ТК Звездавчера в 10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:13, Вашингтон
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено вчера в 02:31
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Беспилотники хуситов атаковали базу ВВС в Саудовской Аравии
Беспилотники йеменских мятежников-хуситов атаковали базу ВВС Саудовской Аравии «Касыф-2».
Обновлено в 08:24
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 04:59
Экономика
ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компаний
Центробанк не стал удалять из текста законопроекта о категориях инвесторов поправки, запрещающие россиянам покупать акции зарубежных компаний, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию документа, подготовленную ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 14:35
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено в 19:02
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено в 14:21
Политика
В Японии начались выборы в верхнюю палату парламента
Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) начались в воскресенье в Японии.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) опубликовал видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир
Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.
Обновлено в 05:41
Футбол
Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар»
Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».
Обновлено в 09:03
Футбол
«Если он так хорошо играет, хотел бы, чтобы все мои игроки были такими». Сакки — о геях в футболе
Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки высказался о своем отношении к гомосексуалам в футболе.
Обновлено в 19:59
Единоборства
Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Культура
Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что его подопечная, народная актриса СССР Инна Чурикова обошлась без переломов после падения со сцены театра.
Обновлено в 04:10
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено в 16:51
Политика
Новая глава Еврокомиссии решила наладить диалог с Россией санкциями
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совмещения режима антироссийских санкций и диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 00:50