Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceAppРоссийская газета 12:00
По мнению Валерия Новоселова, программа дает максимум 30 процентов совпадения. С ним согласна врач-гериатр Ольга Ткачева, мнение которой приводит РИА Новости. По ее словам точно определить, как будет человек выглядеть через 30 лет сложно, потому что скорость старения очень вариационная.
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с чего всё началось
Специалист уверен, что старение человека нельзя подогнать под шаблон. Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-гериатр Валерий Новоселов.ТК Звездавчера в 10:58
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