Специалист уверен, что старение человека нельзя подогнать под шаблон. Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-гериатр Валерий Новоселов.

с чего всё началось

По мнению Валерия Новоселова, программа дает максимум 30 процентов совпадения. С ним согласна врач-гериатр Ольга Ткачева, мнение которой приводит РИА Новости. По ее словам точно определить, как будет человек выглядеть через 30 лет сложно, потому что скорость старения очень вариационная.

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