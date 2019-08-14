Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей неделиРИА Новости вчера в 20:08

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 20:08

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Газета.Ruвчера в 20:42

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РЕН ТВвчера в 20:19

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URA.Ruвчера в 20:52

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

РИА Новостивчера в 20:08
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Футбол

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Футбол

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По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
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Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

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Нападающий Лука Йович может покинуть «Реал» уже в это трансферное окно.
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В Москве 14 августа будет солнечно, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
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Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
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Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете

Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
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Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена к 20 годам тюрьмы в американском штате Нью-Йорк за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии.
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