Происшествия
Врачи не обнаружили у журналиста Голунова сотрясение мозга и переломыiReactor 12:58
Медики заявили, что по результатам обследования не обнаружили у оппозиционного журналиста Meduza Ивана Голунова сотрясение мозга и переломы ребер. В ходе обследования была проведена компьютерная томография головы и органов грудной клетки, ультразвук живота и анализ крови.
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Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
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