Происшествия
Врачи не обнаружили у Голунова серьезных травмАргументы и Факты вчера в 12:54
Ранее обвиняемый в попытке сбыта наркотиков журналист пожаловался на плохое самочувствие Медики провели обследование журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова и не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов костей, передает ТАСС со ссылкой на главврача городской клинической больницы № 71 в Москве Александра Мясникова.
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Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
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