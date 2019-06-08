Происшествия

Врачи не нашли следы побоев у журналиста Ивана ГолуноваВечерняя Москва 12:47

Задержанный по обвинению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов прошел медобследование в городской клинической больнице № 71. В ходе осмотра врачи не обнаружили у него ни сотрясения мозга, ни переломов костей.
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Александр Мясников
Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
— Александр Мясников, врачРИА Новости 11:58

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