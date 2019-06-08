Врачи не нашли травм у журналиста ГолуноваГазета.Ru 12:09

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Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, у Голунова нет никаких серьезных травм и переломов.

Врачи не нашли травм у журналиста Голунова

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