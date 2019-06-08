Происшествия
Врачи не нашли травм у журналиста ГолуноваГазета.Ru 12:09
Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, у Голунова нет никаких серьезных травм и переломов.
Читать в источнике
Оценить
Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Наука
Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика
По словам экспертов, жители США и других развитых стран каждый год выпивают от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика.
Обновлено 06 июня в 02:48
Футбол
Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020
Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 16:21
Автоспорт
Магнуссен разбил болид в квалификации к Гран-при Канады
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен врезался в «стену чемпионов» на заключительных секундах второго сегмента квалификации к Гран-при Канады.
Обновлено в 14:47
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Обновлено в 15:21
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родит ребенка от Тимати осенью
Анастасия Решетова пообещала поклонникам, что расскажет больше подробностей, в том числе о том, как начиналась беременность и как она протекает.
Обновлено в 11:14
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Футбол
Черчесов оценил игру Дзюбы в матче против Сан-Марино
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры нападающего и капитана команды Артема Дзюбы, который отметился четырьмя забитыми мячами в матче против Сан-Марино в рамках отборочного раунда чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 15:25
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
В аэропорту Южной Калифорнии замечен инновационный самолет Celera 500L, разработкой которого занимается компания Otto Aviation.
Обновлено в 13:14
Политика
Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России
Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
Обновлено в 13:08
Футбол
Германия уверенно обыграла Белоруссию в матче отбора на Евро-2020
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:35
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37