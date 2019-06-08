Происшествия
Врачи не нашли у Голунова сотрясения мозга и поломанных реберПолитРоссия 12:28
Журналист «Медузы» Иван Голунов, задержанный в минувший четверг по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, прошел полное медицинское обследование в больнице № 71. По итогам обследования, врачи не обнаружили переломов ребер и сотрясения мозга.
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Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
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