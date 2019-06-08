Врачи не нашли у Голунова сотрясения мозга и поломанных реберПолитРоссия 12:28

Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.

Журналист «Медузы» Иван Голунов, задержанный в минувший четверг по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, прошел полное медицинское обследование в больнице № 71. По итогам обследования, врачи не обнаружили переломов ребер и сотрясения мозга.

Врачи не нашли у Голунова сотрясения мозга и поломанных ребер

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Авто Тульский губернатор захотел себе президентский лимузин Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы себе приобрести лимузин проекта «Кортеж», на котором ездят президент и премьер-министр России.

Футбол Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0.

Происшествия Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Политика «Машине времени» отказали в концерте на Красной площади Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что выступление его команды на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, сообщает «Интерфакс».

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Космос Сборку марсохода миссии «Марс-2020» показали всем желающим Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Происшествия В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца Врачи справились с ожогами дыхательных путей продюсера Бари Алибасова. Об этом «РИА Новости» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

Политика Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.

Экономика Озвучены причины снижения рождаемости в России Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Кино Продюсер «Кинотавра» рассказал о программе фестиваля «Хотел бы сразу сказать, что юбилейный „Кинотавр“, как мы надеемся, станет особенным, его будет отличать насыщенная и качественная программа, которая соберет лучшие фильмы года кинематографистов разных возрастов и жанров», — сообщил Роднянский.

Общество Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Экономика Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Происшествия Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Музыка Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".

Происшествия В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.