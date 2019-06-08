Происшествия

Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травмLenta.ru вчера в 12:28

У журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, не нашли серьезных травм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача Городской клинической больницы №71 Москвы Александра Мясникова.
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Александр Мясников
Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
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