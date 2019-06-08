Происшествия

Врачи не нашли серьезных травм у журналиста ГолуноваРБК 12:39

Голунову стало плохо 8 июня, его увезла скорая помощь. Руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что врачи обнаружили у него гематому, сотрясение мозга и подозревают перелом ребер.
Читать в источнике
Александр Мясников
Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
— Александр Мясников, врачРИА Новости 11:58

Подробнее о событии

Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова

РБК12:39

Врачи обнаружили у Голунова ссадину и гематому

РИА Новости11:58

Журналиста Голунова не стали госпитализировать

Интерфакс12:24

Врач заявил, что сотрясение мозга и переломы у журналиста Голунова не обнаружены

ТАСС12:12

Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм

Lenta.ru12:28

Ивана Голунова отправили в больницу для обследования

Новая газета06:59

Журналист Голунов, задержанный московской полицией, сейчас находится в 71-й больнице, где ему проводят обследование

Эхо Москвы11:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

Обновлено в 02:58
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Происшествия

На Кубани агроном погиб после удара лопастью вертолета

Обновлено в 06:34
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Спорт

Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций

9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Политика

«Голос» Вакарчука огласил своих кандидатов на выборы в Раду

Сегодня в Киеве прошел съезд партии Святослава Вакарчука «Голос», где были представлены кандидаты в депутаты от этой политсилы.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Технологии

В США рассекречен инновационный самолёт

Американский секретный самолёт Celera 500L, самолет-пуля, как называют его журналисты из-за необычной обтекаемой формы лайнера, готовится к своему первому полету, сообщает The Drive.
Обновлено в 12:30
Политика

КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента

«Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента 10-го созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 11:17
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Хоккей

«Был в шоке от слов Воробьева про наш хоккей». Интервью финского тренера, который обыграл Россию

Эксклюзивное интервью главного тренера сборной Финляндии Юкки Ялонена – о победе на чемпионате мира, полуфинале против России, причинах поражения нашей команды, пиве, СКА и КХЛ.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России

Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 12:41
Авто

Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Футбол

Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)

Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке

Обновлено в 11:55
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Здоровье

В Самарской области оптимизируют станции переливания крови

Экспертная комиссия регионального Минздрава признала целесообразной идею об оптимизации станций переливания крови в Самарской области.
Обновлено в 11:21
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики

В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное