Происшествия
Врачи не нашли серьезных травм у журналиста ГолуноваРБК 12:39
Голунову стало плохо 8 июня, его увезла скорая помощь. Руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что врачи обнаружили у него гематому, сотрясение мозга и подозревают перелом ребер.
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Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале.
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