Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьемВечерняя Москва 02:16
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем. Информация была опубликована изданием Telegraph.
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Происшествия
Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием
Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Происшествия
Полиция изъяла 80 кг опасных препаратов для похудения
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 80 килограммов опасных медицинских препаратов для похудения на 10 млн рублей.
Обновлено в 05:52
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов
Обновлено в 07:42
Технологии
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
В сеть утекли характеристики смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL
Сетевые источники рассекретили подробные характеристики смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые ранее фигурировали в слухах под названиями Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В Китае сообщили о превосходстве J-20 над Су-57 и F-35
Китайские СМИ сообщают о превосходстве истребителя J-20 над российскими Су-57 и американскими F-35.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В прокуратуре рассказали о мотивах стрелка, открывшего огонь в Утрехте
В понедельник, 18 марта, неизвестный открыл стрельбу в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.
Обновлено в 08:04
Космос
США и Россия смоделируют полет на Луну
Обновлено 17 марта в 19:44
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Политика
Журналистку «Коммерсанта» уволили за критику Беглова
Корреспондента газеты «Коммерсант» Марию Карпенко уволили, по её словам, из-за недовольства Кремля и Смольного критическими замечаниями в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые она публикует в телеграм-канале «Ротонда».
Обновлено в 04:44
Энергетика
Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС
Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Обновлено в 03:54
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Космос
РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО
Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году
Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено в 04:00
Авто
Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллиониках РФ
В 6 городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск, Пермь) самым продаваемым автомобилем с пробегом в январе-феврале 2019 года стал Ford Focus.
Обновлено в 02:27
Хоккей
Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти
Обновлено в 07:58
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Авто
Новый Bentley Continental GT получил двигатель V8
Английский автопроизводитель выпустил новую модификацию спорткара Continental GT, который получил двигатель V8.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин дал старт Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму
Первые энергоблоки обеих ТЭС заработали в октябре прошлого года. Сегодня российский лидер дал старт работе этих станций на полную мощность.
Обновлено вчера в 08:44
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова вместе с сыном улетела в Абу-Даби
Звездная мама обещала, что устроит шестилетнему Соломону незабываемый, веселый отдых. Для этого они улетели в Абу-Даби.
Обновлено в 07:31