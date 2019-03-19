Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьемВечерняя Москва 02:16
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем. Информация была опубликована изданием Telegraph.
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Политика
Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана
В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Кино
Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 01:46
Общество
Власти Москвы подобрали еще пять площадок реновации
Обновлено в 06:28
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Общество
В Магнитогорске матери-инвалиду не отдают ребенка из роддома
Обновлено в 05:26
Космос
РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Здоровье
В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени
В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Политика
Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».
Обновлено в 07:31
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Спорт
Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону
Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
«Яндекс» и Elari выпустили первую беспроводную колонку с «Алисой»
Компания Elari выпустила в продажу колонку Elari SmartBeat со встроенным голосовым помощником «Алиса».
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Луганске сообщают о мощном взрыве
Как утверждает Life со ссылкой на МЧС ЛНР, в Луганске среди жилого квартала на улице Клубной прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 02:50
Политика
В НАТО призвали вернуть Крым Украине
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Недвижимость
Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами
Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
После смерти Юлии Началовой Дана Борисова из-за страха за свою жизнь несколько раз вызывала «неотложку»
Дана Борисова, которая в свое время принимала участие в 3-м и 5-м сезона популярного проекта в 2003 и 2004 годах, всерьез обеспокоилась за свою жизнь, чем не преминула поделиться в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 08:39
Кино
В сети опубликовали первый постер из нового фильма Тарантино
В сети появился первый постер нового триллера Квентина Тарантино.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Дочка исполнила детскую мечту Светланы Ивановой
Обновлено в 07:33
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог
Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Авто
Bugatti может выпустить электрический седан
Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
Обновлено в 08:59
Наука
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика
Москалькова вылетит в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 09:15