Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьемВечерняя Москва 02:16

Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем. Информация была опубликована изданием Telegraph.

Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

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