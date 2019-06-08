Здоровье
Врачи назвали основные ошибки, приводящие к ожирениюГазета.Ru 13:25
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина назвала главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению. Об этом сообщает "Российская газета". По ее словам, в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Наука
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Обновлено 06 июня в 17:06
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено в 20:44
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 20:59
Спорт
IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей в Донбассе из-за ВСУ
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Сенатор Алексей Пушков заявил о том, что США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие.
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Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
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Обновлено вчера в 10:21
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В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
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Дом форварда сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мораты подвергся нападению грабителей.
Обновлено в 20:30
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой
Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
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Здоровье
Эксперты назвали полезные для здоровья волос растения
Негативные последствия перенесённого стресса, загрязнение окружающей среды, нездоровое питание и другие факторы влияют не только на общее состояние организма человека, но и на здоровье волос.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано для расследования в ГУВД Москвы
Руководитель пресс-службы столичной полиции сообщил, что уголовное дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в Главное управление МВД РФ по городу Москве.
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«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
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Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония
Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Экономика
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Обновлено вчера в 15:00
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«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
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Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Головкин — Роллс. Во сколько начнется бой
Начало боев основного карда — в 04:00 по московскому времени. Начало поединка Головкин — Роллс — ориентировочно в 06:00 мск.
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
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В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
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Политика
Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии
Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 11:57