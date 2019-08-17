Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлениемРоссийская газета 01:05
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте. Однако стоит отдать предпочтение определенному сорту сыра - моцарелле. Как пояснили специалисты, в некоторых сырах слишком много соли.
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Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Актуальные Новости16 августа в 09:05
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
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