Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибкиИзвестия 18:37
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей. Об этом «Российской газете» рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Происшествия
Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.
Обновлено в 15:03
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Технологии
День рождения процессора, от которого произошли все современные компьютеры
Обновлено в 17:38
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Авто
Компания Ford подогревает спрос на кроссовер Territory
Обновлено в 07:28
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Музыка
Алина Загитова опубликовала часть нового показательного выступления
Российская олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила небольшое видео с тренировки под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено в 09:01
Авто
Тюнеры оснастили Grand Cherokee Trackhawk 807-сильным мотором
После посещения тюнинг-ателье, Trackhawk прошел первую стадию чиптюнинга 6,2-литрового V8 с наддувом, в результате которого мощность мотора увеличилась до 807 л.с. и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Эксперты по здоровому питанию и долголетию: эти три продукта есть по утрам вреднее всего
Жирный сыр Сыр производится из молока, поэтому основная его составляющая - насыщенные транс-жиры, содержащиеся в молоке и сливках, - рассказывает Зинаида Медведева.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Футбол
Черчесов оценил игру Дзюбы в матче против Сан-Марино
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры нападающего и капитана команды Артема Дзюбы, который отметился четырьмя забитыми мячами в матче против Сан-Марино в рамках отборочного раунда чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 15:25
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:59
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Кино
Продюсер фильма о Началовой откровенно рассказал о работе над съёмками
Андрей Загорский рассказал журналистам о работе над съёмками фильма о певице Юлии Началовой.
Обновлено в 08:08
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты Евросоюзу 50 млрд долларов
Евросоюз должен понять, что не получит от Лондона деньги за Brexit, пока сделка о выходе из ЕС не будет устраивать Великобританию, заявил главный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
Спорт
Ефимова и Гринев одержали победы на турнире «Маре Нострум»
Обновлено в 18:54
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Политика
Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера
В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14