Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибкиИзвестия вчера в 18:37

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей. Об этом «Российской газете» рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
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Врач назвала главные приводящие к ожирению ошибки

RT на русскомвчера в 16:13

Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению

РИА Новостивчера в 12:22

Врачи рассказали, какие ошибки из детства приводят к ожирению на всю жизнь

Life.ruвчера в 14:36

В Минздраве озвучили причины ожирения россиян

URA.Ruвчера в 13:49

Врачи назвали основные ошибки, приводящие к ожирению

Газета.Ruвчера в 13:25

В Минздраве назвали главные ошибки, приводящие к ожирению

Московский Комсомолецвчера в 13:12

Врачи рассказали о приводящих к ожирению ошибках

Телеканал 360°вчера в 15:29
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
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Общество

Пресс-секретарь Бари Алибасова показал, как возможно перепутать «Крот» и сок

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Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

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Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Политика

Молдавия раскололась на две власти

Политический кризис в республике может перерасти в уличные беспорядки В Молдавии установилось двоевластие.
Обновлено в 02:06
Общество

Лоси вышли к людям в поисках воды и корма из-за жары в Москве

Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
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Армия и оружие

«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»

«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено вчера в 13:15
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Общество

В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова

Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье

Специалисты рассказали, как снизить риск развития рака после 50

Зарубежные специалисты рассказали, как снизить фактор развития рака после 50.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча

Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье

Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков

Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Авто

Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
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Политика

В Казахстане пройдут выборы президента

В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
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Футбол

Сантуш: в последние годы сборная Нидерландов очень прибавила

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
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