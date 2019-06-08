Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибкиИзвестия вчера в 18:37
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей. Об этом «Российской газете» рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
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Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Пресс-секретарь Бари Алибасова показал, как возможно перепутать «Крот» и сок
Обновлено в 02:02
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Обновлено в 00:27
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Политика
Молдавия раскололась на две власти
Политический кризис в республике может перерасти в уличные беспорядки В Молдавии установилось двоевластие.
Обновлено в 02:06
Общество
Лоси вышли к людям в поисках воды и корма из-за жары в Москве
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие
Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва
Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»
«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено вчера в 13:15
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Общество
В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова
Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Специалисты рассказали, как снизить риск развития рака после 50
Зарубежные специалисты рассказали, как снизить фактор развития рака после 50.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча
Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
В Казахстане пройдут выборы президента
В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Сантуш: в последние годы сборная Нидерландов очень прибавила
Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15