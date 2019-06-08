Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирениюРИА Новости 12:22
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение. Об этом сообщает "Российская газета". Врач подчеркнула, что в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве.
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с чего всё началось
Если в детстве человек "наедает" лишний вес, то в большинстве случаев уже к 30-40 годам у него будут ожирение и гипертония, таковы данные долгосрочного исследования, проведенного в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины, рассказала директор центра, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.Российская газета05 июня в 01:49
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