Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирениюРИА Новости 12:22

Если в детстве человек "наедает" лишний вес, то в большинстве случаев уже к 30-40 годам у него будут ожирение и гипертония, таковы данные долгосрочного исследования, проведенного в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины, рассказала директор центра, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

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Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение. Об этом сообщает "Российская газета". Врач подчеркнула, что в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве.

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