Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколадаВести.Ru 01:55
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
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с чего всё началось
Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт, в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:13
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