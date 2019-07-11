Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт, в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.

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