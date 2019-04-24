Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на ПасхуLenta.ru 01:58

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

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