Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на ПасхуLenta.ru 01:58
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Диетологи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью
Аргументы и Фактывчера в 20:59
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Транспорт
В России предложили увеличить скорость на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой
Женская команда «Енисей» может создать третий комплект формы с портретом российской певицы Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:13
Футбол
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
За последние семь лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза.
Обновлено в 04:58
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Шойгу поблагодарил министра обороны Лаоса за 30 танков Т-34
Глава МО РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил Тянсамона Тяннялата за передачу в дар 30 танков Т-34.
Обновлено в 06:01
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Музыка
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира
Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В Калининграде заложили два больших десантных корабля для ВМФ России
На судостроительном заводе "Янтарь" возведут два больших десантных корабля "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".
Обновлено вчера в 05:56
Музыка
Киркоров пожелал дочери Алсу успеха в финале шоу «Голос. Дети»
Как признался Киркоров, дело не в том, что 10-летняя Микелла продолжает дело своей звездной мамы, а в том, что его действительно тронул ее голос.
Обновлено в 00:59
Авто
Хэтчбек Suzuki стал безопаснее и подорожал
Обновлено в 05:32