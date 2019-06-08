Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отцаLenta.ru 06:30

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет. Об этом в субботу, 8 июня, «Интерфаксу» рассказал его сын Бари Алибасов — младший.
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Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова

Пятый канал05:09

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Газета.Ru05:50

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова в настоящий момент

iReactor06:27

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера

РИА Новости05:58

Сын Алибасова: опасности для жизни на данный момент нет

RT на русском05:45

Сын Бари Алибасова: «До понедельника будет понятно, пойдет ли он на поправку»

StarHit.ru07:00

Медикаментозный сон: сын Алибасова рассказал о здоровье отца

Рамблер06 июня в 11:19
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 05:43
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Единоборства

Петр Ян: «В следующем поединке хочу драться за титул»

Обновлено в 06:24
Футбол

В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов

Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды

"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Происшествия

«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина

Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка

Загитова показала фрагмент нового показательного выступления

Обновлено в 02:23
Происшествия

Журналисту Голунову вызвали скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.
Обновлено в 06:26
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Хоккей

Тренер «Сент-Луиса» высказался о дисквалификации Барбашева

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Крэйг Берюбе высказался о дисквалификации форварда Ивана Барбашева, который пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:59
Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Общество

В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности

Обновлено в 05:52
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Политика

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Авто

Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей

Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 11:14
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Политика

Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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