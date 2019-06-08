Сын Алибасова рассказал о состоянии отцаLenta.ru 06:30

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет. Об этом в субботу, 8 июня, «Интерфаксу» рассказал его сын Бари Алибасов — младший.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Футбол В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.

Шоу-бизнес «Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды "Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Происшествия Венедиктов и Муратов поручились за Голунова Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.

Авто Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.

Происшествия Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.

Происшествия Журналисту Голунову вызвали скорую Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.

Футбол Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Хоккей Тренер «Сент-Луиса» высказался о дисквалификации Барбашева Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Крэйг Берюбе высказался о дисквалификации форварда Ивана Барбашева, который пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".

Политика Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.

Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Политика Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.

Авто Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.

Спорт В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019 Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.

Происшествия В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.