Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отцаLenta.ru 06:30
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет. Об этом в субботу, 8 июня, «Интерфаксу» рассказал его сын Бари Алибасов — младший.
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Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Единоборства
Петр Ян: «В следующем поединке хочу драться за титул»
Обновлено в 06:24
Футбол
В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов
Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды
"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Происшествия
«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина
Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка
Загитова показала фрагмент нового показательного выступления
Обновлено в 02:23
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.
Обновлено в 06:26
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Хоккей
Тренер «Сент-Луиса» высказался о дисквалификации Барбашева
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Крэйг Берюбе высказался о дисквалификации форварда Ивана Барбашева, который пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:59
Политика
Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту
Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Общество
В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности
Обновлено в 05:52
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Политика
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей
Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 11:14
Спорт
В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09