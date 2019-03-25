Футбол
Врачи до сих пор не осмотрели Александра КокоринаПетербургский дневник 02:03
После чего правоохранители пообещали пустить к Кокорину врачей ФК «Зенит», но пока эскулапы сине-бело-голубых до игрока не добрались. По крайней мере, об этом пишет Валитова. «До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», – рассказала девушка.
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Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы
В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Авто
В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%
В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено вчера в 09:53
Технологии
Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России
Фото: iStock Китайская Huawei до конца года запустит в России платный музыкальный сервис.
Обновлено в 01:39
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов вторника после уверенного роста накануне.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика
Вступление в НАТО обернется для Грузии «комплексным» ответом России
"Комплексный" ответ Москвы не ограничится мерами военно-технического и дипломатического характера, будет обязательно задействован и "экономический рычаг".
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит призывам как [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Авто
Ferrari представила уникальный трековый суперкар
Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Минобороны: трое российских военных погибли в Сирии
Трое российских военнослужащих погибли в бою с боевиками в Сирии, сообщает Минобороны.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Обновлено в 03:30
Энергетика
Умные счетчики увеличат россиянам квартплату
В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36