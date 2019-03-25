Футбол
Врачи до сих пор не осмотрели Александра КокоринаПетербургский дневник 02:03
После чего правоохранители пообещали пусть к Кокорину врачей ФК «Зенит», но пока эскулапы сине-бело-голубых до игрока не добрались. По крайней мере, об этом пишет Валитова. «До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», - рассказала девушка.
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Авто
Легенды о Волге: почему у ГАЗ-3102 мигали стоп-сигналы
Обновлено в 01:30
Транспорт
Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные
С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено вчера в 10:16
Здоровье
Москвичей проверили на глаукому
Участниками акции в рамках профилактики глаукомы стали около 15 тысяч москвичей старше 39 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Обновлено вчера в 18:24
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Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Обновлено вчера в 22:45
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Теннис
Вондроушова и Ван Цян вышли в ¼ финала турнира в Майами
За право выйти в полуфинал Вондроушова сразится с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан).
Обновлено в 00:18
Происшествия
Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Обновлено вчера в 22:18
Энергетика
Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков
Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Японии неизвестные устроили взрыв на военной базе США
На базе Кэмп-Дзукэран находится штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку
Как оказалось, девушка пыталась спуститься на один этаж, используя поводок для собаки.
Обновлено в 02:05
Музыка
Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер
Обновлено вчера в 09:48
Наука
В Китае нашли древнейшего морского монстра
В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 05:07
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы
Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Завершаются испытания нового композитного крыла для МС-21
Испытания нового композитного крыла для самолета МС-21, созданного после прекращения поставок материалов из США, подходят в концу.
Обновлено в 01:56
Политика
Airbus поставит в Китай 300 самолетов на 30 миллиардов евро
Обновлено в 01:20
Экономика
В Киргизии сообщили, что приток инвестиций из РФ за год вырос на 25%
Объем инвестиций в киргизскую экономику из России за год увеличился почти на четверть.
Обновлено в 01:40
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27