Здоровье

Врачи дали рекомендации о том, как избежать похмелья 1 января
Известия
20:29

Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, какие рекомендации следует соблюдать, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.
Известия20:29
с чего всё началось

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.
РИА Новости19:15

Подробнее о событии

Врач рассказала о способах избежать похмелья в Новый год

Москва 2421:11

Московский врач назвала безотказный способ против похмелья в Новый год

Вечерняя Москва20:41

Врачи дали рекомендации о том, как избежать похмелья 1 января

Известия20:29

Врачи рассказали, как избежать похмелья

Газета.Ru20:10

Как избежать похмелья 1 января. Советы врача

Телеканал 360°20:00

Врачи рассказали, как избежать похмелья 1 января

РЕН ТВ19:23

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

РИА Новости19:15
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Здоровье

«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой

На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено в 09:04
Здоровье

Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин

В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 16:27
Здоровье

На Камчатке зарегистрирован случай «свиного» гриппа

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Обновлено в 16:54
Здоровье

В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование

В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.
Обновлено в 19:48
Здоровье

Игорь Мартынов посетил Александро-Мариинскую больницу

Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комитета посетили хирургический корпус больницы, где осмотрели отделения хирургии, анестезиологии и реанимации, а также кабинет ангиографии.
Обновлено в 22:00
Здоровье

Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев

С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .
Обновлено в 18:50
Здоровье

Эксперты рассказали об опасности тренировок с электростимуляцией

Существует мнение, что подобная тренировка позволит сбросить вес либо нарастить мышцы с меньшими тратами сил в спортивном зале.
Обновлено в 10:12
Здоровье

Волгоградцам поведали народный рецепт настоя из трав от головной боли

Действенным способом является травяной настой, который нужно втирать два раза в день – утром и вечером.
Обновлено в 22:06
Здоровье

Употребление цельных злаков продлевает жизнь

Научные эксперты пришли к выводу о том, что эффект продления жизни связан с употреблением минимум трех порций цельных злаков по 16 граммов.
Обновлено в 15:54
Здоровье

В Дербенте открыли новый травмпункт

Торжественная церемония открытия нового травмпункта прошла в Дербенте 22 декабря при участии министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова.
Обновлено в 19:36
Здоровье

Ученые: Кашель может говорить о смертельной болезни

Как сообщает ToDay News Ufa источник, стоит обратить внимание на такой распространенный симптом как кашель.
Обновлено в 11:59
Здоровье

Медики назвали главные опасности косметического отбеливания кожи

Обновлено в 00:40
Здоровье

Стать врачами хотят школьники Искитимского района

Владислав Крашенинник, ученик школы с. Тальменка Искитимского района: "Не вижу себя в других профессиях".
Обновлено в 21:30
Здоровье

В Чечне значительно снизилась материнская и младенческая смертность

Лилия Идрисова и сама не знает точной цифры.
Обновлено в 13:41
Здоровье

Лечить без ошибок

Во избежание досадных неприятностей и неправильных интерпретаций отныне в рецептах должны быть в полной мере отражены активные ингредиенты и подробно указаны дозы - врачам запрещается использовать дроби, а также проставлять ноль после запятой для доз, выраженных целыми числами.
Обновлено в 13:59
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