Здоровье
Врачи дали рекомендации о том, как избежать похмелья 1 января
Врачи дали рекомендации о том, как избежать похмелья 1 январяИзвестия20:29
Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, какие рекомендации следует соблюдать, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.
Известия20:29
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До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.РИА Новости19:15
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Здоровье
«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой
На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин
В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 16:27
Здоровье
На Камчатке зарегистрирован случай «свиного» гриппа
Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Обновлено в 16:54
Здоровье
В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование
В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.
Обновлено в 19:48
Здоровье
Игорь Мартынов посетил Александро-Мариинскую больницу
Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комитета посетили хирургический корпус больницы, где осмотрели отделения хирургии, анестезиологии и реанимации, а также кабинет ангиографии.
Обновлено в 22:00
Здоровье
Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев
С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .
Обновлено в 18:50
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности тренировок с электростимуляцией
Существует мнение, что подобная тренировка позволит сбросить вес либо нарастить мышцы с меньшими тратами сил в спортивном зале.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Волгоградцам поведали народный рецепт настоя из трав от головной боли
Действенным способом является травяной настой, который нужно втирать два раза в день – утром и вечером.
Обновлено в 22:06
Здоровье
Употребление цельных злаков продлевает жизнь
Научные эксперты пришли к выводу о том, что эффект продления жизни связан с употреблением минимум трех порций цельных злаков по 16 граммов.
Обновлено в 15:54
Здоровье
В Дербенте открыли новый травмпункт
Торжественная церемония открытия нового травмпункта прошла в Дербенте 22 декабря при участии министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова.
Обновлено в 19:36
Здоровье
Ученые: Кашель может говорить о смертельной болезни
Как сообщает ToDay News Ufa источник, стоит обратить внимание на такой распространенный симптом как кашель.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Медики назвали главные опасности косметического отбеливания кожи
Обновлено в 00:40
Здоровье
Стать врачами хотят школьники Искитимского района
Владислав Крашенинник, ученик школы с. Тальменка Искитимского района: "Не вижу себя в других профессиях".
Обновлено в 21:30
Здоровье
В Чечне значительно снизилась материнская и младенческая смертность
Лилия Идрисова и сама не знает точной цифры.
Обновлено в 13:41
Здоровье
Лечить без ошибок
Во избежание досадных неприятностей и неправильных интерпретаций отныне в рецептах должны быть в полной мере отражены активные ингредиенты и подробно указаны дозы - врачам запрещается использовать дроби, а также проставлять ноль после запятой для доз, выраженных целыми числами.
Обновлено в 13:59