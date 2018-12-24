Здоровье
Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья 1 января. Шастина отметила, что «самый простой совет — не пить совсем».
RT на русскомвчера в 23:15
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с чего всё началось
До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.РИА Новостивчера в 19:15
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Больше льда, меньше жирного. Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год
Life.ruвчера в 22:02
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Здоровье
«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой
На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Омичам напомнили график работы больниц и стоматологий в праздники
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в праздничные дни, 30 и 31 декабря, с также с 1 по 8 января в Омской области служба медицинской скорой помощи, травмпункты и дежурные службы скорой медицинской помощи будут принимать больных в круглосуточном режиме.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
Однообразная физическая работа может быть опасна, уверен травматолог
Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
О чем говорит желание спать дольше 8 часов
В противном случае желание прилечь днем вполне естественно и не говорит об опасности.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Новосибирского губернатора попросили бесплатно раздавать презервативы
Новосибирские активисты попросили губернатора Андрея Травникова создать программу по субсидированию продажи презервативов или организовать бесплатную их выдачу в поликлиниках.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин
В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
В Пензенской области в 2018 году трудоустроены 432 врача
Дефицит врачей сократился до 503 врачей, в 2018 году трудоустроено 432 врача.
Обновлено в 01:19
Здоровье
Нижегородская прокуратура опротестовала приказ минздрава
Прокуратура Нижегородской области опротестовала незаконный приказ, изданный региональным министерством здравоохранения.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Эксперты: Тренировки с электростимуляцией таят опасность
Рекламные проспекты гарантируют получение заметного эффекта уже после посещения пяти тренировок.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование
В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.
Обновлено вчера в 19:48
Здоровье
Медики пояснили опасности косметического отбеливания кожи
Обновлено вчера в 04:38
Здоровье
Игорь Мартынов посетил Александро-Мариинскую больницу
Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комитета посетили хирургический корпус больницы, где осмотрели отделения хирургии, анестезиологии и реанимации, а также кабинет ангиографии.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев
С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
В детской поликлинике Нягани обновили регистратуру
Напомним, обновление регистратуры велось в рамках пилотного проекта «Бережливое производство», в реализации которого детская поликлиника Нягани участвует с начала 2018 года.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
ГКБ № 2 становится филиалом кемеровского диспансера: что изменится для новокузнечан
Новокузнецкая городская клиническая больница № 2 становится филиалом Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. акад. Л.С. Барбараша.
Обновлено в 01:43