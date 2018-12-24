Здоровье

Врачи дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января
RT на русском
вчера в 23:15

Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья 1 января. Шастина отметила, что «самый простой совет — не пить совсем».
RT на русскомвчера в 23:15
с чего всё началось

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.
РИА Новостивчера в 19:15

Подробнее о событии

Врачи дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января

RT на русскомвчера в 23:15

Больше льда, меньше жирного. Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год

Life.ruвчера в 22:02

Врачи рассказали, как избежать похмелья утром 1 января

ТК Звездавчера в 20:33

Врачи рассказали о способах избежать похмелья 1 января

Известиявчера в 20:29

Врачи рассказали, как избежать похмелья

Газета.Ruвчера в 20:10

Как избежать похмелья 1 января. Советы врача

Телеканал 360°вчера в 20:00

Россиянам дали советы, как избежать в Новый год похмелья

РИА Новостивчера в 19:15
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Здоровье

«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой

На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье

Омичам напомнили график работы больниц и стоматологий в праздники

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в праздничные дни, 30 и 31 декабря, с также с 1 по 8 января в Омской области служба медицинской скорой помощи, травмпункты и дежурные службы скорой медицинской помощи будут принимать больных в круглосуточном режиме.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Однообразная физическая работа может быть опасна, уверен травматолог

Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье

О чем говорит желание спать дольше 8 часов

В противном случае желание прилечь днем вполне естественно и не говорит об опасности.
Обновлено в 01:29
Здоровье

Новосибирского губернатора попросили бесплатно раздавать презервативы

Новосибирские активисты попросили губернатора Андрея Травникова создать программу по субсидированию продажи презервативов или организовать бесплатную их выдачу в поликлиниках.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин

В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье

В Пензенской области в 2018 году трудоустроены 432 врача

Дефицит врачей сократился до 503 врачей, в 2018 году трудоустроено 432 врача.
Обновлено в 01:19
Здоровье

Нижегородская прокуратура опротестовала приказ минздрава

Прокуратура Нижегородской области опротестовала незаконный приказ, изданный региональным министерством здравоохранения.
Обновлено в 01:32
Здоровье

Эксперты: Тренировки с электростимуляцией таят опасность

Рекламные проспекты гарантируют получение заметного эффекта уже после посещения пяти тренировок.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье

В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование

В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.
Обновлено вчера в 19:48
Здоровье

Медики пояснили опасности косметического отбеливания кожи

Обновлено вчера в 04:38
Здоровье

Игорь Мартынов посетил Александро-Мариинскую больницу

Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комитета посетили хирургический корпус больницы, где осмотрели отделения хирургии, анестезиологии и реанимации, а также кабинет ангиографии.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев

С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье

В детской поликлинике Нягани обновили регистратуру

Напомним, обновление регистратуры велось в рамках пилотного проекта «Бережливое производство», в реализации которого детская поликлиника Нягани участвует с начала 2018 года.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье

ГКБ № 2 становится филиалом кемеровского диспансера: что изменится для новокузнечан

Новокузнецкая городская клиническая больница № 2 становится филиалом Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. акад. Л.С. Барбараша.
Обновлено в 01:43
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