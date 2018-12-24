До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.

с чего всё началось

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Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья 1 января. Шастина отметила, что «самый простой совет — не пить совсем».

Здоровье Здоровье «Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.

Здоровье Здоровье Омичам напомнили график работы больниц и стоматологий в праздники В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в праздничные дни, 30 и 31 декабря, с также с 1 по 8 января в Омской области служба медицинской скорой помощи, травмпункты и дежурные службы скорой медицинской помощи будут принимать больных в круглосуточном режиме.

Здоровье Здоровье Однообразная физическая работа может быть опасна, уверен травматолог Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.

Здоровье Здоровье О чем говорит желание спать дольше 8 часов В противном случае желание прилечь днем вполне естественно и не говорит об опасности.

Здоровье Здоровье Новосибирского губернатора попросили бесплатно раздавать презервативы Новосибирские активисты попросили губернатора Андрея Травникова создать программу по субсидированию продажи презервативов или организовать бесплатную их выдачу в поликлиниках.

Здоровье Здоровье Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.

Здоровье Здоровье В Пензенской области в 2018 году трудоустроены 432 врача Дефицит врачей сократился до 503 врачей, в 2018 году трудоустроено 432 врача.

Здоровье Здоровье Нижегородская прокуратура опротестовала приказ минздрава Прокуратура Нижегородской области опротестовала незаконный приказ, изданный региональным министерством здравоохранения.

Здоровье Здоровье Эксперты: Тренировки с электростимуляцией таят опасность Рекламные проспекты гарантируют получение заметного эффекта уже после посещения пяти тренировок.

Здоровье Здоровье В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.

Здоровье Здоровье Медики пояснили опасности косметического отбеливания кожи

Здоровье Здоровье Игорь Мартынов посетил Александро-Мариинскую больницу Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комитета посетили хирургический корпус больницы, где осмотрели отделения хирургии, анестезиологии и реанимации, а также кабинет ангиографии.

Здоровье Здоровье Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .

Здоровье Здоровье В детской поликлинике Нягани обновили регистратуру Напомним, обновление регистратуры велось в рамках пилотного проекта «Бережливое производство», в реализации которого детская поликлиника Нягани участвует с начала 2018 года.