До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.

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Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья 1 января. Шастина отметила, что «самый простой совет — не пить совсем».

Здоровье Здоровье «Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.

Здоровье Здоровье Чем может быть опасна однообразная физическая работа Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.

Здоровье Здоровье Появился график работы поликлиник в новогодние праздники Круглосуточную работу травмпунктов организуют в городской поликлинике № 1 (улица Карла Либкнехта, 3), в БСМП-2 (улица Лизы Чайкиной, 7) и в городской поликлинике № 3 (улица Энергетиков, 19).

Здоровье Здоровье Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.

Здоровье Здоровье На Камчатке зарегистрирован случай «свиного» гриппа Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

Здоровье Здоровье Эксперты: Тренировки с электростимуляцией таят опасность Рекламные проспекты гарантируют получение заметного эффекта уже после посещения пяти тренировок.

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Здоровье Здоровье Игорь Мартынов посетил Александро-Мариинскую больницу Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комитета посетили хирургический корпус больницы, где осмотрели отделения хирургии, анестезиологии и реанимации, а также кабинет ангиографии.

Здоровье Здоровье Новосибирского губернатора попросили бесплатно раздавать презервативы Новосибирские активисты попросили губернатора Андрея Травникова создать программу по субсидированию продажи презервативов или организовать бесплатную их выдачу в поликлиниках.

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Здоровье Здоровье Новый ЗОЖ-челлендж набирает обороты в Бурятии Спортсмены, пенсионеры, медики призывают жителей республики вести здоровый образ жизни Минздрав Бурятии запустил в социальной сети "Инстаграм" новый челлендж - # ЗОЖчеллендж.

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