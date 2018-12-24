Здоровье
Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья 1 января. Шастина отметила, что «самый простой совет — не пить совсем».
RT на русскомвчера в 23:15
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с чего всё началось
До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год.РИА Новостивчера в 19:15
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Больше льда, меньше жирного. Врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год
Life.ruвчера в 22:02
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Здоровье
«Россия 1» показала сюжет о пользе гомеопатии, признанной лженаукой
На телеканале Россия 1 в программе Утро России вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую в 2017 году Российская академия наук официально признала лженаукой.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Чем может быть опасна однообразная физическая работа
Часто сухожилия у человека страдают от травм или однообразной физической работы. Подробнее об этом рассказал врач.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
Появился график работы поликлиник в новогодние праздники
Круглосуточную работу травмпунктов организуют в городской поликлинике № 1 (улица Карла Либкнехта, 3), в БСМП-2 (улица Лизы Чайкиной, 7) и в городской поликлинике № 3 (улица Энергетиков, 19).
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье
Из-за инфекции в дошкольных группах школы Москвы объявили карантин
В 3-х дошкольных группах столичного учебного заведения объявили карантин с целью предотвращения возможного распространения вирусной инфекции, после того, как ранее в медицинские учреждения были госпитализированы три ученика школы, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
На Камчатке зарегистрирован случай «свиного» гриппа
Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье
Эксперты: Тренировки с электростимуляцией таят опасность
Рекламные проспекты гарантируют получение заметного эффекта уже после посещения пяти тренировок.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
В краевые больницы поступает новое медицинское оборудование
В Дальнегорскую центральную городскую больницу завезена первая партия диагностического оборудования.
Обновлено вчера в 19:48
Здоровье
Проверить здоровье своих лёгких зовут южносахалинцев
С 24 по 29 декабря в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска пройдет акция Здоровые лёгкие .
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
В детской поликлинике Нягани обновили регистратуру
Напомним, обновление регистратуры велось в рамках пилотного проекта «Бережливое производство», в реализации которого детская поликлиника Нягани участвует с начала 2018 года.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Игорь Мартынов посетил Александро-Мариинскую больницу
Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комитета посетили хирургический корпус больницы, где осмотрели отделения хирургии, анестезиологии и реанимации, а также кабинет ангиографии.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Новосибирского губернатора попросили бесплатно раздавать презервативы
Новосибирские активисты попросили губернатора Андрея Травникова создать программу по субсидированию продажи презервативов или организовать бесплатную их выдачу в поликлиниках.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Слёт волонтёров по борьбе со СПИДом прошёл в Иркутске
В Иркутске завершился Байкальский слёт волонтёров, который организовал Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Новый ЗОЖ-челлендж набирает обороты в Бурятии
Спортсмены, пенсионеры, медики призывают жителей республики вести здоровый образ жизни Минздрав Бурятии запустил в социальной сети "Инстаграм" новый челлендж - # ЗОЖчеллендж.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Волгоградцам поведали народный рецепт настоя из трав от головной боли
Действенным способом является травяной настой, который нужно втирать два раза в день – утром и вечером.
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье
Лечить без ошибок
Во избежание досадных неприятностей и неправильных интерпретаций отныне в рецептах должны быть в полной мере отражены активные ингредиенты и подробно указаны дозы - врачам запрещается использовать дроби, а также проставлять ноль после запятой для доз, выраженных целыми числами.
Обновлено вчера в 13:59