Происшествия
Врачи борются за жизнь девочки, которую засосало в трубу бассейна в ТурцииПятый канал вчера в 13:36
Если верить отчету заграничного врача — турецкие коллеги сдали все возможное, но состояние девочки настолько тяжелое, что даже перевод ее из одной палаты в другую смертельно опасен. Наши специалисты готовы вылететь в Турцию, чтобы сообща бороться за жизнь девочки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Преступная халатность? Полиция выясняет, кто виноват в трагедии с девочкой в турецком Бодруме
Пятый каналвчера в 23:10
Сердце запускали пять раз: турецкие врачи борются за жизнь девочки, захлебнувшейся в бассейне
Вести.Ru20 августа в 14:04
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Общество
В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры.
Обновлено в 08:05
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Футбол
Игорь Лещук: «Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами»
Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами: «Тамбов», «Локомотив», «Спартак» или любая другая команда.
Обновлено в 22:50
Происшествия
Камчатские спасатели ищут троих пропавших у мыса Опасный рыбаков
Камчатские спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный.
Обновлено в 23:06
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено в 23:26
Шоу-бизнес
После расставания с мужем Лолита перестала готовить
Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено в 05:37
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Android изменил логотип впервые за пять лет
Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото
22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено в 15:45
Космос
Стало известно о задачах робота «Федора» на борту МКС
Стало известно, какие задачи будет выполнять робот «Федор» во время пребывания на Международной космической станции.
Обновлено в 20:34
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни, заявили «Известиям» собеседники, близкие к переговорам, а также представители защиты.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Культура
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Общество
Ученики российских школ начнут изучать психологию с 1 сентября
По словам Кекелидзе, психология начнет проводиться как пилотный проект, в эксперимент будут вовлечены ученики 3-4 классов.
Обновлено в 08:04
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено в 23:13
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19