Если верить отчету заграничного врача — турецкие коллеги сдали все возможное, но состояние девочки настолько тяжелое, что даже перевод ее из одной палаты в другую смертельно опасен. Наши специалисты готовы вылететь в Турцию, чтобы сообща бороться за жизнь девочки.

Врачи борются за жизнь девочки, которую засосало в трубу бассейна в Турции

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