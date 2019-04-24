Футбол
Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра КокоринаГазета.Ru 11:19
"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
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Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Владимир Путин заявил, что президентский указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нацелен на защиту прав человека.
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Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
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Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
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Трамп направил военных на границу США с Мексикой
Обновлено в 08:27
Экономика
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб
Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено в 08:30
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
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Происшествия
В Чечне женщина продала младенца за 400 тысяч рублей
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Авто
Завод Hino начали строить в Подмосковье
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Авто
Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI
Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997.
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В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Политика
Песков пояснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским
«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — сказал пресс-секретарь президента России.
Обновлено в 09:40
Политика
ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину
Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
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В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах
Политик заявил, что необходимо провести тщательные расчёты, прежде чем говорить об установлении разного пенсионного возраста в регионах страны.
Обновлено в 11:15
Игры
В июне у Days Gone появится «Выживание» — сложность с высоким погружением
Sony Bend анонсировала первое крупное обновление для Days Gone, с которым в игре появится четвёртый уровень сложности — «Выживание».
Обновлено в 10:16
Футбол
Маркизио перенёс операцию на колене
Обновлено в 10:55
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Эрдоган выразил соболезнования потомкам османских армян
Глава республики выразил надежду, что однажды турки и армяне смогут укрепить свои отношения Лидер Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО
Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
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Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
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Шоу-бизнес
«Разозлился»: выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой.
Обновлено в 09:39