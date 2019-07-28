Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политикаВедомости 16:43

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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Анастасия Васильева
Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад, могу с уверенностью заявить, что… никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того — он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал.
— Анастасия Васильева, украинская теннисисткаРосбалт 14:54

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