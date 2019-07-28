Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политикаВедомости 16:43
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено в 07:20
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Здоровье
Врач объяснил, чем опасны перепады температур
Врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала «Вечерней Москве», какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Здоровье
Редкие болезни становятся частыми
О редких, или сиротских, болезнях говорят все чаще.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
В предсвадебном интервью принцессы Дианы нашли пророчество
Анджела Риппон, ведущая на канале «Би-би-си», и Эндрю Гарденер с ITV стали теми двумя журналистами, которым повезло взять интервью у принцессы Дианы и принца Чарльза за несколько дней до их свадьбы.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Космос
Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования «Яогань-30». Об этом заявили в корпорации космической науки и техники (CASC).
Обновлено вчера в 01:30
Общество
Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана
Обновлено в 06:33
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Автоспорт
Квят стал третьим в сумасшедшей гонке в Германии, Ферстаппен победил
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал третьим в гонке "Гран-при Германии".
Обновлено в 11:04
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено вчера в 11:26
Наука
Устройство удаляет соль из морской воды с помощью солнечной энергии
Обновлено 25 июля в 04:17
Происшествия
В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали
Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено в 16:55
Экономика
Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка
Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.
Обновлено в 18:07
Экономика
Автодилеры развиваются органически
Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.
Обновлено в 18:18
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено в 16:09
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив
Эсминец британского королевского Военно-морского флота HMS Duncan вошел в Персидский залив, где будет вместе с фрегатом HMS Montrose обеспечивать безопасный проход судов под британским флагом через Ормузский пролив.
Обновлено в 13:54
Авто
В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд
Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.
Обновлено в 01:16
Политика
Родственник Кадырова назначен и.о. мэра Аргуна
Обновлено 26 июля в 17:43