Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политикаВедомости 16:43
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Здоровье
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
В России все больше говорят о теме репродуктивного насилия: нарушениях и агрессии со стороны персонала роддомов по отношению к пациенткам.
Обновлено в 17:03
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество
Умер известный журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 04:49
Происшествия
Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма
Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.
Обновлено в 19:08
Наука
В Новой Зеландии обнаружен пень-вампир
Исследователи из Оклендского технологического университета обнаружили в Новой Зеландии пень, который живет за счет соседних деревьев, пишет iScience.
Обновлено в 19:44
Политика
Кургузкин возглавил администрацию Читинского района
По словам одного из собеседников, утром Кургузкина познакомили с коллективом администрации в статусе исполняющего обязанности главы района.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика
В Вене проходит встреча по ядерной сделке с Ираном
Представители России, Китая, Британии, Франции, Германии и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России по кикбоксингу
Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Норвегии.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший заместитель губернатора Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»
Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Культура
Новые замыслы
Главная презентация нового номера прошла в легендарном доме в начале этого лета.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере
После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля.
Обновлено в 09:20
Общество
Умерла самая умная собака в мире
В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.
Обновлено в 21:39
Общество
Почему в России горит много лесов
По данным «Гринпис Россия», пожарами охвачено более 3 млн га леса, что сопоставимо с площадью Бельгии; всего в весенне-летний сезон – 11 млн га, больше Португалии.
Обновлено в 18:01
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери
Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08