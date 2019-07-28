Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политикаВедомости 16:43

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера

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Причиной заболевания Алексея Навального, скорее всего, стало воздействие сильных химических веществ

Эхо Москвы23:00

Врачи заподозрили у Навального поражение «неизвестным химическим веществом»

Росбалт14:54

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Ведомости16:43

Лечащий врач Навального: На моего пациента воздействовали неизвестным химическим веществом

Фонтанка.Ру15:45

«У него сильнейший отек, повреждены глаза»: адвокат Навального о состоянии политика и недопуске его врачей

Дождь17:43

Врач Навального сообщила об итогах визита к нему в больницу

РБК16:56
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Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Осужден полковник ФСБ из управления президента

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
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Здоровье

Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России

В России все больше говорят о теме репродуктивного насилия: нарушениях и агрессии со стороны персонала роддомов по отношению к пациенткам.
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Общество

В пострадавшем от наводнения Тулуне вновь подтопило дома и участки

Обновлено в 03:17
Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Происшествия

Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии

Обновлено в 21:34
Происшествия

В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу

Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество

Умер известный журналист Владимир Кара-Мурза

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Происшествия

Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма

Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.
Обновлено в 19:08
Наука

В Новой Зеландии обнаружен пень-вампир

Исследователи из Оклендского технологического университета обнаружили в Новой Зеландии пень, который живет за счет соседних деревьев, пишет iScience.
Обновлено в 19:44
Политика

Кургузкин возглавил администрацию Читинского района

По словам одного из собеседников, утром Кургузкина познакомили с коллективом администрации в статусе исполняющего обязанности главы района.
Обновлено в 21:39
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Обновлено в 12:13
Политика

В Вене проходит встреча по ядерной сделке с Ираном

Представители России, Китая, Британии, Франции, Германии и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:26
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч

Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России по кикбоксингу

Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Норвегии.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области попал в аварию

Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший заместитель губернатора Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
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Армия и оружие

Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»

Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.
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Политика

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
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Культура

Новые замыслы

Главная презентация нового номера прошла в легендарном доме в начале этого лета.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных

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Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере

После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля.
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Общество

Умерла самая умная собака в мире

В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.
Обновлено в 21:39
Общество

Почему в России горит много лесов

По данным «Гринпис Россия», пожарами охвачено более 3 млн га леса, что сопоставимо с площадью Бельгии; всего в весенне-летний сезон – 11 млн га, больше Португалии.
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Футбол

Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе

Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
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Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери

Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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