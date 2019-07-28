Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политикаВедомости вчера в 16:43
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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Лечащий врач Навального: На моего пациента воздействовали неизвестным химическим веществом
Фонтанка.Рувчера в 15:45
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Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Группа специального назначения. Спецназ ФСБ «Альфа» отмечает 45-летие
Спецназу ФСБ, легендарной «Альфе», 29 июля исполнится 45 лет.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области
В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
Обновлено в 00:06
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтёр»
Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла в Одессе и завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:16
Технологии
Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено 27 июля в 15:10
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
«Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования России
Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".
Обновлено вчера в 21:31
Автоспорт
Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Амурской области поддержала предложение прокуратуры запретить продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, оказавшихся в зоне наводнения, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 20:53
Спорт
Победителем «Тур де Франс» стал 22-летний колумбиец Берналь
Самым молодым победителем генеральной классификации велогонки «Тур де Франс» с 1909 года стал 22-летний колумбиец Эган Берналь, сообщает 28 июля издание Eurosport.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Транспорт
Вышедшие из берегов реки подтопили села и дороги в Бурятии
В Джидинском районе Бурятии из-за обильных осадков реки вышли из берегов, подтоплены дороги в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Клопп пообещал представить «зверский» «Ливерпуль»
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Секретарь СБ РФ Патрушев в Карелии ознакомится с ходом проектов по развитию региона
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник начнет рабочий визит в Карелию, где с местными властями обсудит вопросы социально-экономического развития региона, и, в частности, ознакомится с ходом строительства Белопорожской ГЭС.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Военные приняли участие в борьбе с паводком в Амурской области
Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в ликвидации последствий паводка в Амурской области на реке Зея.
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44