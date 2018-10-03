Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политикаВедомости вчера в 16:43
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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Лечащий врач Навального: На моего пациента воздействовали неизвестным химическим веществом
Фонтанка.Рувчера в 15:45
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Общество
Эксперты назвали лучшую зубную пасту
Эксперты "Росконтроля" взяли на пробу образцы зубной пасты от семи брендов: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
Обновлено в 02:02
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 01:35
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Футбол
Клопп: «Новый сезон в АПЛ не будет забегом двух скакунов»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что в предстоящем сезоне за чемпионский титул в АПЛ будут бороться не только красные и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым
Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку
В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено вчера в 08:10
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
Пожар, возникший в Армении в понедельник утром на железнодорожном составе с бензином, потушен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) Рубен Грдзелян.
Обновлено в 02:09
Общество
Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих
От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний(73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Неизвестные самолёты нанесли удары по иранским военным, есть жертвы
В результате авиаударов нанесённых по позициям иранских военных есть множество жертв и раненых – в качестве основного подозреваемого в нанесении ударов выступает Израиль. where potentially targeted.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Соляная кислота разлилась из автоцистерны в Волгоградской области
В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу.
Обновлено в 02:22
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В Екатеринбурге машина сбила двух подростков
В Екатеринбурге накануне вечером на ЖБИ машина сбила двух подростков, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по уральской столице.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14