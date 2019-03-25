Футбол
Врачи «Крыльев» 26 марта проведут обследование колена АнанидзеСпорт-Экспресс 10:44
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джано Ананидзе. Хавбек покинул расположение сборной Грузии и не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Ирландии, который состоится 26 марта.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах
Компания Sharp запатентовала сгибающийся смартфон нестандартной формы, который воплотили в трехмерной модели редакторы издания LetsGoDigital на основании утекших в Сеть эскизов.
Обновлено в 08:56
Общество
Минобрнауки получило эмблему с совой
Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Спорт
Наталья Бестемьянова: «Рада за бронзу Медведевой, никто не ожидал от нее такого результата»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о победе российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 10:14
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Орландо Блум снова станет отцом? Кэти Перри не смогла спрятать большой живот на скандальной вечеринке Канье Уэста
Увеличившийся живот Кэти Перри продемонстрировала в минувшие выходные на скандальной церковной службе рэпера Канье Уэста, куда из-за шума прибыла полиция.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Технологии
В Канаде организуются экспедиции на «Титаник»
От участников экспедиции требуется хорошая физическая подготовка и выносливость.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Игры
В течение первого сезона Apex Legends появится ещё один новый герой
На прошлой неделе начался первый сезон Apex Legends, с которым в королевской битве появился раскритикованный и консервативный боевой пропуск, а также новый герой — Октейн.
Обновлено в 07:49
Политика
Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit
Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Экономика
Чайка раскритиковал РЖД из-за стоимости транспортного узла Москвы
В РЖД газете уточнили, что сроки и стоимости МТУ изменились по решению государственных органов, в том числе с учётом развития радиальных линий метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено в 02:56
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42