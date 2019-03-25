Футбол

Врачи «Крыльев» 26 марта проведут обследование колена АнанидзеСпорт-Экспресс 10:44

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джано Ананидзе. Хавбек покинул расположение сборной Грузии и не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Ирландии, который состоится 26 марта.
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Врачи «Крыльев» 26 марта проведут обследование колена Ананидзе

Спорт-Экспресс10:44

Джано — о травме: ничего серьёзного, колено зажалось, чуть припухло

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Ананидзе пропустит матч сборной Грузии против ирландцев

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
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Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
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Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
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