Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистикиLenta.ru 30 июня в 14:53
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России. Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было.
— Леонид Рошаль, хирургРамблер 15:45
с чего всё началось
Как сообщает Следственный комитет, в ноябре 2018 года в стенах калининградского роддома № 4 родился недоношенный ребёнок массой тела всего 700 граммов.Life.ruвчера в 12:05
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В защиту Элины Сушкевич выступили главный детский реаниматолог и Леонид Рошаль
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