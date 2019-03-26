Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатахГазета.Ru вчера в 10:11
Слова директора единственного роддома в башкирском Салавате насмешили медиков: на встрече с членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой глава медучреждения Альбина Фатыхова назвала цифры, не относящиеся к реальности.
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с чего всё началось
Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.Говорит Москвавчера в 05:44
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Битва за Салаватский роддом. О чем просили президентский совет врачи Башкирии?
ProUfu.ruвчера в 10:22
Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах
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Аргументы и Факты - Уфавчера в 02:02
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