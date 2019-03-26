Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатахГазета.Ru вчера в 10:11

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.

с чего всё началось

Слова директора единственного роддома в башкирском Салавате насмешили медиков: на встрече с членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой глава медучреждения Альбина Фатыхова назвала цифры, не относящиеся к реальности.

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

Экономика На Среднем Урале в 2,5 раза выросло количество миллиардеров Количество миллиардеров возросло в 2,5 раза по сравнению с данными за 2017 год — тогда таким статусом могли похвастаться лишь 7 человек.

Авто Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Здоровье В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.

Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

Политика В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Политика Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.

Происшествия Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кино Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец» Прославленный немецкий режиссёр, актёр и сценарист Вернер Херцог («Фицкарральдо», «Агирре, гнев божий») приоткрыл завесу тайны по поводу своей роли в сериале «Мандалорец».

Экономика Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Политика Порошенко назвал главного оппонента на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.

Культура Международный день театра отмечается в среду 27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) — профессиональный праздник деятелей театрального искусства.

Происшествия Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство Ирине Гаращенко, оставившей ребенка одного к квартире в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.

Политика AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Экономика Denizbank может быть продан в первых числах апреля Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.

Здоровье Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.

Армия и оружие «Русские витязи» планируют пересесть на Су-35 Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.