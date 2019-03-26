Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатахГазета.Ru 10:11

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.

с чего всё началось

Слова директора единственного роддома в башкирском Салавате насмешили медиков: на встрече с членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой глава медучреждения Альбина Фатыхова назвала цифры, не относящиеся к реальности.

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

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