Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве новорожденного ради статистикиНТР вчера в 03:41
Как сообщается на сайте ведомства, вскоре после появления на свет недоношенного ребенка исполняющая обязанности главного врача Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного, так как считала, что шансов на выживание у 700-граммового малыша практически нет.
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Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было. Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата СК России.
с чего всё началось
Как сообщает Следственный комитет, в ноябре 2018 года в стенах калининградского роддома № 4 родился недоношенный ребёнок массой тела всего 700 граммов.Life.ruвчера в 12:05
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В защиту Элины Сушкевич выступили главный детский реаниматолог и Леонид Рошаль
Новый Калининград.Ruвчера в 02:44
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