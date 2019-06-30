Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенцаGazeta.SPb 30 июня в 16:45
Все случилось в роддоме №4 в Калининграде. Там и.о. главврача обвиняют в организации убийства младенца, а реаниматолога-анестезиолога в совершении убийства. По предварительным данным, в ноябре 2018 года в медицинском учреждении родился недоношенный ребенок.
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Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России. Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было.
— Леонид Рошаль, хирургРамблер 15:45
с чего всё началось
Как сообщает Следственный комитет, в ноябре 2018 года в стенах калининградского роддома № 4 родился недоношенный ребёнок массой тела всего 700 граммов.Life.ruвчера в 12:05
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В защиту Элины Сушкевич выступили главный детский реаниматолог и Леонид Рошаль
Новый Калининград.Ruвчера в 02:44
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