с чего всё началось

Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России. Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было.

Все случилось в роддоме №4 в Калининграде. Там и.о. главврача обвиняют в организации убийства младенца, а реаниматолога-анестезиолога в совершении убийства. По предварительным данным, в ноябре 2018 года в медицинском учреждении родился недоношенный ребенок.

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