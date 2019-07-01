Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддомеГазета.Ru 29 июня в 16:16
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на общероссийскую организацию "Российское общество неонатологов".
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Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечении членов политбюро, ещё не было. Опытного педиатра обвинили в убийстве новорождённого. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата СК России.
— Леонид Рошаль, хирургRT на русском 13:31
с чего всё началось
Как сообщает Следственный комитет, в ноябре 2018 года в стенах калининградского роддома № 4 родился недоношенный ребёнок массой тела всего 700 граммов.Life.ruвчера в 12:05
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В защиту Элины Сушкевич выступили главный детский реаниматолог и Леонид Рошаль
Новый Калининград.Ruвчера в 02:44
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
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