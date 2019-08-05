Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпунктыИзвестия вчера в 17:01
Здоровый стимул Протокол совещания, на котором обсуждали развитие института цеховых и офисных врачей, подписала замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.
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с чего всё началось
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.Известиявчера в 17:01
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В России собираются развивать систему оказания медпомощи на производстве
Петербургский дневниквчера в 22:13
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Здоровье
Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик
Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
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Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Общество
Назначен новый глава управления дорожного хозяйства Челябинска
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления дорожного хозяйства.
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Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в сеть, сообщил «Ъ»
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Армия и оружие
США и Австралия призвали к «новой эре» в контроле над вооружениями
США и Австралия считают необходимым перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями, включив в соответствующие соглашения больше стран и систем вооружений.
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Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Парни, устроившие смертельную аварию на Малышева, угнали машину
Виновники аварии на Малышева-Московской, в которой погибли два человека, ехали не на своей машине, а на угнанной.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились в Лас-Вегасе
Для важного события девушки выбрали черные наряды, Как стало известно СМИ, к алтарю Эшли шла на каблуках и несла в руках букет невесты, а в роли пастора выступил мужчина в образе Элвиса Пресли.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц
Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
Минобороны США намерено остановить операцию Турции в Сирии
Делегация Министерства обороны США намерена встретиться с властями Турции сегодня, 5 августа, чтобы представить план, который должен предотвратить вторжение турецкой армии в Сирию к востоку от реки Евфрат.
Обновлено вчера в 22:14
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
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Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено вчера в 00:00
Кино
Принца Чарльза пригласили сниматься в фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено 03 августа в 11:30
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено вчера в 12:20
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Соболенко проиграла в финале турнира в Сан-Хосе
В финале турнира в Сан-Хосе россиянка Арина Соболенко встречалась с китаянкой Чжэн Сайсай.
Обновлено вчера в 21:18