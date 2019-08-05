Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпунктыИзвестия 17:01
Здоровый стимул Протокол совещания, на котором обсуждали развитие института цеховых и офисных врачей, подписала замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.
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с чего всё началось
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.Известия17:01
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Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек
Обновлено в 20:39
Происшествия
Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых
Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:39
Экономика
Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей
Лидером по низкой зарплате стала отрасль легкой промышленности, где менее 15 тысяч рублей зарабатывают более 30 процентов россиян.
Обновлено в 21:32
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено в 18:47
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Экономика
Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».
Обновлено в 21:39
Общество
Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 21:31
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Общество
Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега
Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.
Обновлено в 20:49
Общество
Военные восстановят около 3 км поврежденной паводком дамбы в Тулуне
Всего военным предстоит восстановить около 3 км береговой защитной дамбы, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ЦВО.
Обновлено в 06:03
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Происшествия
В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что стрельба в торговом центре в американском городе Эль-Пасо является терактом против мексиканцев.
Обновлено в 21:56
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Если сотрудник заболел корью или туберкулезом
Заболевшего сотрудника проинформируют о постановке на учет, о том, что ему необходимо явиться в отдел Роспотребнадзора.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Наука
Ученый рассказал, кому из насекомых выгодны лесные пожары
Обновлено 02 августа в 12:48
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15