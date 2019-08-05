Экономика

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпунктыИзвестия 17:01

Здоровый стимул Протокол совещания, на котором обсуждали развитие института цеховых и офисных врачей, подписала замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.
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Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.
Известия17:01

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В России возродят офисные медпункты

Deita.ru22:30

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РЕН ТВ17:28

СМИ: В России собираются возродить институт цеховых и офисных врачей

Life.ru22:18

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Петербургский дневник22:13

СМИ: В России могут возродить институт цеховых и офисных врачей

RT на русском21:37

Минздрав занялся развитием института офисных врачей

Вечерняя Москва22:18

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

Известия17:01
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