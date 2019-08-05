Экономика

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпунктыИзвестия вчера в 17:01

Здоровый стимул Протокол совещания, на котором обсуждали развитие института цеховых и офисных врачей, подписала замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России собираются развивать систему оказания медпомощи на производстве

Петербургский дневниквчера в 22:13

В России возродят офисные медпункты

Deita.ruвчера в 22:30

СМИ: В России собираются возродить институт цеховых и офисных врачей

Life.ruвчера в 22:18

Врачей отправят в офисы и цеха: Минздрав может дать бизнесу денег на медицину

Царьград00:56

СМИ: В России могут возродить институт цеховых и офисных врачей

RT на русскомвчера в 21:37

Минздрав хочет вернуть в российские офисы медпункты

РЕН ТВвчера в 17:28

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено 03 августа в 10:00
Футбол

Божович может покинуть «Крылья Советов»

Руководство «Крыльев Советов» может разорвать контракт с наставником команды Миодрагом Божовичем.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Кемерове из окна многоэтажки мужчина упал на авто

Обновлено в 00:50
Футбол

Чалов помог ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие

США и Южная Корея проведут военные учения

Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14
Путешествия

Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты

Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол

В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме

Обновлено вчера в 23:29
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Обновлено вчера в 21:58
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика

Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний

Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

На севере Красноярского края пропал тушивший лес пожарный

Пожарный, тушивший лес в Эвенкии на севере Красноярского края, пропал на территории Байкитского лесничества.
Обновлено в 00:44
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Здоровье

Чаще жаловаться на клещей стали жители Красноярского края

Максимальное число контактов с клещами зафиксировано в окрестностях заповедника «Столбы», станции Базаиха, деревни Кузнецово, поселка Торгашино, на территории микрорайонов Удачный и Солнечный.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Мусоровоз сбил пешехода на северо-западе Москвы

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, водитель машины не заметил пешехода.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате аварии в Саратовской области.
Обновлено в 00:52
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Обновлено в 00:37
Здоровье

Депздрав: Кошачье мурлыканье успокаивает нервную систему

Обновлено в 00:00
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено вчера в 13:59
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол

Петр Авен: «Федун - святой человек»

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента

Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье

Тайфун "Франциско" накроет Приморье в четверг, 8 августа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Обновлено в 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное