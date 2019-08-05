Здоровье
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпунктыИзвестия вчера в 17:01
Здоровый стимул Протокол совещания, на котором обсуждали развитие института цеховых и офисных врачей, подписала замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.
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с чего всё началось
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.Известиявчера в 17:01
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В России собираются развивать систему оказания медпомощи на производстве
Петербургский дневниквчера в 22:13
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