Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпунктыИзвестия 17:01
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.
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Ибрагимович продемонстрировал «удар ниндзя»
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Происшествия
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Наука
В Китае откроют подразделение The Boring Company
Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Экономика
Минпромторг поддержал резиносмешение
Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
Обновлено в 18:34
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
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Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Технологии
Банки и операторы связи поделятся данными клиентов
Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено в 18:47
Интернет
В Роскачестве посоветовали заклеивать микрофон и камеру ноутбука
По словам руководителя департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана, оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.
Обновлено 02 августа в 02:18
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Политика
«Слуга народа» Зеленского откроет офис обучения и развития партии
Украинская партия «Слуга народа» создаст офис обучения и развития. Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.
Обновлено в 14:01
Космос
«Связь с инопланетянами будет!»: Российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект «Веритас»
Инвестирует в этот уникальный проект российский миллионер Мильнер.
Обновлено в 11:17
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:00
Кино
Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi
Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям
В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Сборы подразделений РХБ-защиты авиационной армии ЗВО стартовали в Ленинградской и Курской областях
Поднятые по тревоге подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к совершению марша на полигоны «Постоялые дворы» (Курская область) и «Саперное» (Ленинградская обл.) для участия в лагерных сборах.
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Политика
Сенатор назвал плюсы для России от эмиграции половины жителей Украины
Демографическая ситуация в России улучшится благодаря массовой эмиграции жителей Украины, о которой ранее заявлял глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Более 250 выпускников военных ВУЗов и академий прибыли в войска ЦВО
В войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыли более 250 выпускников военных высших учебных заведений (ВУЗ), видовых академий, а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились
Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.
Обновлено в 16:38
Политика
Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49