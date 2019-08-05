Экономика

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпунктыИзвестия 17:01

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В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.
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Минздрав хочет вернуть в российские офисы медпункты

РЕН ТВ17:28

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

Известия17:01
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